انت الان تتابع خبر الأعرجي والصباح على طاولة واحدة في الكويت.. بحث عدة ملفات وقضايا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز ان خلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية العمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وعلى كافة الصعد.وتناول اللقاء ايضاً، بحث عدة ملفات وقضايا تهم البلدين الشقيقين، لاسيما أمن الحدود واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب وكل ما يتعلق بتعزيز أمن واستقرار البلدين، وفقا للبيان.

وأكد الأعرجي – بحسب البيان - ان أمن واستقرار اي من الدول الشقيقة والصديقة هو أمن واستقرار للعراق والمنطقة، مثمنا التعاون البناء بين العراق ودولة الكويت، وبما يفضي لخلق حالة استقرار مستدام وسلام يحقق الرفاهية والازدهار لكلا البلدين.

