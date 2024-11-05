انت الان تتابع خبر الأعرجي يزور السفارة العراقية في الكويت والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي التقى بسفير العراق في دولة الكويت، منهل الصافي، وبحث معه جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بتعزيز العمل الدبلوماسي ودور السفارة العراقية في توطيد العلاقات مع الأشقاء الكويتيين، من خلال التعاون المشترك، لتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات داخل السفارة العراقية".



وأشاد الأعرجي بـ"دور السفارة العراقية في دولة الكويت وحرصها على ترسيخ سياسة العراق الخارجية الثابتة مع الدول الشقيقة والصديقة".

