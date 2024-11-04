انت الان تتابع خبر ما حقيقة تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي لـ الخليج 365، ان "التوجه في مجلس النواب العراقي هو تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لتعويض بعض الجلسات التي لم يتم عقدها في الفترة الماضية وحالة التعطيل التي صاحبت البرلمان لاكثر من أسبوعين ولوجود قوانين معطلة حصل بشأنها خلاف في الاونة الأخيرة وهي قوانين مهمة".

وأضاف ان "رئاسة مجلس النواب ستقترح ومن خلال جلسة السبت القادم تمديد الفصل التشريعي"، لافتا الى ان "أعضاء مجلس النواب سيدعمون ويؤيدون تمديد الفصل التشريعي لانجاز تلك القوانين في نهاية الفصل التشريعي".