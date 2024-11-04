انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. البرلمان يترقب وصول ورقة التعديل الوزاري وغضب بسبب تراجع تجهيز الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # السيد السيستاني يدعو لاعتماد الكفاءة والنزاهة بإدارة البلد.. ويؤكد ضرورة منع التدخلات الخارجية وتحكيم سلطة القانون# البرلمان يترقب وصول ورقة التعديل الوزاري من الحكومة.. الاتفاق يتضمن استبدال الوزراء من الكتل نفسها

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