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نشرة السومرية.. البرلمان يترقب وصول ورقة التعديل الوزاري وغضب بسبب تراجع تجهيز الطاقة

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بغداد - ياسين صفوان - # السيد السيستاني يدعو لاعتماد الكفاءة والنزاهة بإدارة البلد.. ويؤكد ضرورة منع التدخلات الخارجية وتحكيم سلطة القانون

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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