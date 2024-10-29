انت الان تتابع خبر أجواء مشحونة داخل البرلمان.. فوضى وصراخ و"لكمات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "جلسة مجلس النواب المنعقدة حالياً شهدت حالة من الفوضى والصراخ بين أعضاء المجلس".وأشار إلى "خروج عدد من النواب من قاعة التصويت"، لافتاً إلى أن "هنالك مداولات بين عدد من الاعضاء في كافتريا المجلس حول قانون العفو العام، وقانون اعادة العقارات".

وأضاف المصدر، أن "حمايات بعض النواب قاموا بالاعتداء بالضرب على نواب آخرين".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، وحضور 208 نواب.

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