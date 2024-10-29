انت الان تتابع خبر طلب نيابي بوقف التعامل مع احدى شركات وزارة الصناعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب الفياض في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "طالب بوقف التعامل مع شركه الفارس احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن"، موضحا، ان "الكثير من اعمالها متلكئة".



وأضاف: "من خلال الاستضافات التي اجرتها لجنة الصحة والبيئة تبين ان مشاريع محطات معالجة النفايات الطبية السائلة في مستشفيات بغداد المحالة الى هذه الشركة فيها مغالاة وتلكؤ ونطالب بعدم التعامل مع هذه الشركة المتلكئة مستقبلاً وعلى الجهات الرقابية فتح ملفات هذه المشاريع".

