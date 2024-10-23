انت الان تتابع خبر بين العراق وتركيا.. السوداني يبحث مع الامن الوطني الموقف الأمني على الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع والتحديات في المحيط الإقليمي وأثرها وانعكاساتها على العراق، خاصة ما يدور من أحداث في لبنان وفلسطين".وأضاف، أن "الاجتماع شهد بحث الموقف الأمني على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التفاهمات الأمنية بين البلدين".

وتابع: "وجرى بحث القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة بصددها، بما يتلاءم مع المقتضيات والمصلحة العامة للبلاد".