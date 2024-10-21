واشنطن تصدر موقفاً بشأن انتخابات كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية الينا رومانوسكي في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تتقدم الولايات المتحدة بالتهنئة لمواطنتي إقليم كردستن العراق وكافة القوة السياسية على إتمام انتخابات برلمان الإقليم بنجاح".وأضافت: "راقب موظفو البعثة الامريكية في العراق العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع في الإقليم خلال يومي 18 و20 تشرين الأول، وأننا نثني على مواطني إقليم كردستان العراق التزامهم بالديمقراطية".وتابعت، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقرت انها واجهت صعوبة في عملية التحقق من البصمات خلال العملية الانتخابية، ونحن نحث المفوضية على معالجة هذه القضية قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في عام 2025".وحثت رومانوسكي، الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على "دعم انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة دون أي تأثير"، داعية الأحزاب والقوات الأمنية الى "احترام الدور الحيوي للأعلام والمجتمع المدني في العملية الديمقراطية".وأشارت الى ان " تشكيل حكومة جديدة يتيح لإقليم كردستان تعزيز مؤسساته الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز عمل الإقليم بوصفه جزءاً من عراق امن ومستقر وذو سيادة".