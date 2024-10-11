انت الان تتابع خبر بغداد بموقف صعب: الخليج "يغلق أجوائه" على الكيان.. الطائرات قد تستخدم أجواء العراق ضد ايران! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نقلت رويترز عن 3 مصادر خليجية، ان دول الخليج بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، رفضت السماح لإسرائيل بالتحليق فوق مجالها الجوي لأي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن.

وقال المصدر الخليجي لرويترز، "إن دول الخليج لا تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي، ولن تسمح للصواريخ الإسرائيلية بالمرور، وهناك أمل أيضا في ألا تقوم بضرب المنشآت النفطية".



وأكدت المصادر الخليجية الثلاثة أن إسرائيل قد توجه ضرباتها عبر الأردن أو العراق، لكن استخدام المجال الجوي السعودي أو الإماراتي أو القطري غير وارد وغير ضروري استراتيجيا.

ليس كتائب حزب الله العراق لوحدها قد هددت، بل أيران هي الأخرى سبق ان هددت بجدية بالتعامل مع أي دولة تفتح مجالها الجوي لإسرائيل بالتعامل معها كعدو.

وبينما أغلقت أبواب السماء الخليجية، لن يتبق امام الطائرات الإسرائيلية ربما سوى المجال الجوي العراقي، ليصبح العراق في موقف محرج جدًا، كما انه لا يمتلك ما يمكن ان يسقط او يضرب الطائرات الإسرائيلية، فلا يستطيع حتى رفض استخدام مجاله الجوي.

وأشار المحللون أيضا إلى أن إسرائيل لديها خيارات أخرى، بما في ذلك قدرات التزود بالوقود في الجو والتي من شأنها أن تمكن طائراتها من التحليق عبر البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، ثم التوجه إلى الخليج ثم العودة.

