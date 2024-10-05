انت الان تتابع خبر دعوات لابعاد العراق عن شبح الحرب: الدعم مستمر للفلسطينيين واللبنانيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبشكل عام، فإن موقف الحكومة العراقية يسير مع مبدأ "تجنيب العراق وشعبه الخوض في الحرب الجارية" والتي تتوسع رقعتها بشكل تدريجي.بالمقابل، لم يتخلى العراق عن اشقائه اللبنانيين والفلسطينيين، فهو الذي مد جسور التعاون وارفدهم بالمساعدات الغذائية والطبية والدوائية، وما يزال يفعل ذلك.

إضافة ذلك، فتح العراق ذراعيه لاستقبال النازحين، فقد استقبلت البلاد 5693 نازحا لبنانياً، إذ تم تهيئة كل الظروف لتناسب احتياجاتهم المختلفة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن العراق، دعم مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان، محذرا من أن استمرار الحرب ستكون له عواقب خطيرة.

هذا الإعلان جاء على لسان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مشاركته في جلسة حوار تفاعلي لترويكا القمة العربية في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان، إن حسين حذر في كلمته من خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيلي "قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع إلى حربٍ غير قابلة للسيطرة، مما يهدد الاستقرار الأمني بشكل واسع في المنطقة" بحسب تعبيره.

وحذر حسين من أن استمرار الحرب في غزة ولبنان سيكون له عواقب خطيرة، وقد يؤدي إلى "خلق فوضى تدعم عودة الإرهاب وإعادة تشكيله وترتيب صفوفه".