انت الان تتابع خبر العتبة الحسينية تستقبل "250"عائلة لبنانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس قسم العلاقات العامة للعتبة الحسينية المقدسة عبد الأمير طه في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العتبة استقبلت (250) عائلة لبنانية نازحة، وقامت بإسكانهم في مدن الزائرين والفنادق وتوفير جميع الاحتياجات لهم، وذلك تنفيذا لبيان المرجعية الدينية العليا".وأضاف أنه "بعد بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني بشأن الوضع في لبنان، أوعز ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، على الفور بتشكيل خلية أزمة لإرسال المعونات ومواد الإغاثة إلى الشعب اللبناني"، مبينا أنه "منذ عشرة أيام ونحن نستقبل العائلات اللبنانية من المطارات ومنفذ القائم الحدودي ونقلهم إلى مدن الزائرين بباصات مكيفة بصحبة منتسبي قسم العلاقات".

وتابع: "استقبلنا في محافظة كربلاء المقدسة حتى الآن نحو (200 إلى 250) عائلة لبنانية نازحة، حيث تجاوز عددهم (500) شخص، وما زالت عمليات استقبال العوائل مستمرة، وننتظر فقط تدوين معلوماتها وإيصالها إلى أماكن السكن المخصصة لها"، لافتاً إلى أنه "تمت متابعة أصحاب الأمراض المزمنة من خلال فرق طبية ميدانية تعاينهم ميدانيا لتحدد حالاتهم المرضية وتزودهم بالعلاج اللازم أو إدخالهم إلى مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة لتلقي العلاج مجانا".

وبين طه أن "عمل أعضاء خلية الأزمة مستمر على مدار اليوم لاستقبال العائلات النازحة ونقلها وإسكانها في محافظة كربلاء المقدسة، وأن ما شجع العائلات اللبنانية القدوم إلى كربلاء المقدسة، هي الخدمات التي تقدم لملايين الزائرين سنويا خلال الزيارات المليونية".

ولفت إلى أن "رابطة الفنادق السياحية في كربلاء المقدسة اتفقت مع أصحاب الفنادق لتخصيص بعض الفنادق للعوائل اللبنانية النازحة، وبعض أصحاب المنازل والحسينيات غير المشغولة حاليا وضعت تحت تصرف اللجنة لإيواء النازحين"، مضيفاً أن "الكثير من أصحاب المواكب الحسينية تواصلوا مع قسم العلاقات في العتبة الحسينية المقدسة لتقديم أي خدمات يحتاجها الشعب اللبناني، من خلال التبرع بالمواد العينية والنقدية، واستعدادهم لتقديم وجبات الطعام اليومية".

وذكر طه أن "جميع العائلات اللبنانية التي تكفلت بإيوائها العتبة الحسينية المقدسة، أسكنت على الفور وقدم لها الرعاية الطبية والإنسانية".

