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نشرة السومرية.. تحذيرات من استغلال المال السياسي بالانتخابات وصراع داخل حكومة الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - # في ظل استمرار العدوان.. امتلاء جميع مراكز ايواء النازحين في لبنان، واغلاق معبر مع سوريا بعد قصفه

# حزب الله يستهدف جنودا على الحدود وعددا من المستوطنات.. ويكشف حصيلة خسائر الاحتلال خلال التوغل البري


# العراق يدين هجوم مخيم طولكرم في الضفة الغربية.. وخروج تظاهرات وسط بغداد دعما لفلسطين ولبنان

# البدري يحذر من استغلال سياسي للمال العام في الانتخابات.. ويؤكد اجماعَ الاطارِ على اختيار المشهداني رئيسا للبرلمان

# تداخل الصلاحيات يثير صراعا داخل حكومة الديوانية.. والخلافات تتركز حول حق تعيين مديري الدوائر

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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