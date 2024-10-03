انت الان تتابع خبر "في القريب العاجل".. عودة المفاوضات العراقية الكويتية لإنهاء الخلافات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مموقع وزارة الخارجية العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل في واشنطن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين".وأضافت الوزارة، أنه "جرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وأهمية بذل الجهود لمساعدة النازحين اللبنانيين وتوفير الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية".

وبحسب البيان، أعربت مساعدة وزير الخارجية عن دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة العراقية في احتواء الأزمات.

وتابعت الوزارة، أنه "تم التطرق إلى موضوع حل المشاكل العالقة مع دولة الكويت وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات".

وقلت الوزارة عن وزير الخارجية قوله، إن "اللقاءات الأخيرة في نيويورك بين الوفدين العراقي والكويتي أكدت أن الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل، وأنها ستبدأ في القريب العاجل"، مؤكدا على "رغبة العراق الحقيقية في التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات القائمة".

وبحسب بيان الوزارة، اتفق الطرفان على "ضرورة التهدئة وحرص كافة الأطراف على عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود اللازمة لإنهاء الصراع وتجنيب المنطقة خطر التصعيد".