انت الان تتابع خبر ‌‏مندوب العراق أمام مجلس الأمن يحذر من فشل المجتمع الدولي بوقف الجرائم الإسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبيد في كلمته أمام مجلس الأمن، انه "على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم العالمي"، لافتاً إلى أن "عدم ردع الكيان الصهيوني يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم ويجر المنطقة إلى صراعات واسعة".وأضاف، أن "الفشل في وضع حد للجرائم يشجع الكيان الصهيوني على التمادي"، معتبرا ان "الحرب دخلت إلى مرحلة جديدة تنذر بالمزيد من القتل والتهجير".

وأشار الى "انتقال الحرب إلى لبنان واحتمالية توسعها يشكل تهديداً خطيراً بالمنطقة".

ورأى، أن "جرائم الاحتلال الصهيوني في المنطقة واغتيال السيد نصر الله يشكل تهديداً كبيراً"، فيما أدان "تصريحات الاحتلال ضد دول المنطقة لأنها تساهم في تأجيج الصراعات".

