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برئاسة الجنابي.. النزاهة النيابية تستضيف الجهات المعنية بقانون استرداد عائدات الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجناني استضافت في مجلس النواب الجهات المعنية بقانون استرداد عائدات الفساد".
وتابع البيان، ان "المجتمعين بحثوا القضايا الخاصة بالفساد وأبرز فقرات قانون استرداد عائدات الفساد ليتم التصويت عليه بعد ما تخطى القراءة الأولى والثانية في جلسات البرلمان".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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