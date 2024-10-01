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تعليق امريكي بعد استهداف مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانسكي، في منشور على منصة "أكس"، انه "شُنّ الليلة الماضية هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية. ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات".

وأضافت، "أقدر استجابة حكومة العراق السريعة للهجوم، وأواصل طلب التعاون منهم لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية وشركاء التحالف. يجب أن تتوقف هذه الهجمات".


وتعرضت قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الى قصف بثلاثة صواريخ.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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