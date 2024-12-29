شكرا لقرائتكم خبر عن تعزز النوم ليلاً وتجدد شباب البشرة.. 6 فوائد صحية لتناول هذه الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

الكيوي فاكهة استوائية مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، ولكن إلى جانب فوائدها المعروفة مثل فيتامين سي، فإن لها العديد من الفوائد الصحية الأقل شهرة والتي تجعلها إضافة جيدة لنظامك الغذائي اليومي، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 أسباب مدهشة لإضافة الكيوي إلى نظامك الغذائي اليومى:

تحسين جودة النوم

الكيوي هو علاج طبيعي ممتاز لمشاكل النوم، فهو يحتوي على السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في تنظيم دورات النوم، ومضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE، والتي تقلل من الإجهاد التأكسدي، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الكيوي قبل النوم يمكن أن يحسن مدة النوم وجودته، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الآرق أو الليالي المضطربة، ويمكن للكيوي أن يعزز دورة نوم أكثر راحة ودون انقطاع.

يساعد على الهضم

يُعرف الكيوي بمحتواه العالي من الألياف، ولكنه يحتوي أيضًا على الأكتينيدين، وهو إنزيم طبيعي يساعد في هضم البروتين، ويساعد هذا الإنزيم في تكسير جزيئات البروتين، مما يسهل على جسمك هضمها، خاصة بعد تناول الوجبات الثقيلة أو الغنية بالبروتين، ويمكن أن يدعم الاستهلاك المنتظم للكيوي صحة الجهاز الهضمي، ويمنع الانتفاخ، ويعزز امتصاص العناصر الغذائية.

يدعم صحة الجلد

تعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي، وخاصة فيتامين سي، ضرورية لإنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على تماسك البشرة ونعومتها وشبابها، والكولاجين هو بروتين يحافظ على مرونة الجلد، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتوى الكيوي العالي من فيتامين E في محاربة الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، وتجديد شباب البشرة والحصول على بشرة صحية.

يعزز المناعة

يحتوي الكيوي على فيتامين C، وهو معزز معروف للمناعة، ومع ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة القوية الأخرى والفيتامينات مثل فيتامين E وحمض الفوليك، والتي تعمل معًا لتقوية جهاز المناعة، وتساعد هذه العناصر الغذائية على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء وحماية الجسم من العدوى، مما يجعل الكيوي طعامًا مثاليًا للحفاظ على قوة جهاز المناعة، خاصة خلال موسم الإنفلونزا.

يعزز صحة القلب

الكيوي فاكهة صديقة للقلب بسبب مستوياته العالية من البوتاسيوم والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم، بينما تعمل الألياف على خفض الكوليسترول السيئ (LDL) وتحسين صحة القلب، حيث تقلل أحماض أوميجا 3 الموجودة في الكيوي من الالتهابات وتساهم في تحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يعزز الرؤية

الكيوي صديق مدهش لصحة عينيك، فهو يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يحميان العينين من الآثار الضارة للضوء الأزرق والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة هذه تعمل على الوقاية الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وحماية شبكية العين والحفاظ على الرؤية، إن إضافة الكيوي بانتظام إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع مشاكل العين والحفاظ على الرؤية الجيدة مع تقدمك في العمر.