شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات تمنحك عظامًا أقوى لو عندك نقص فى الكالسيوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الكالسيوم ضرورى للحفاظ على قوة العظام والأسنان والصحة العامة، ومع ذلك، أصبح نقص الكالسيوم شائعًا بشكل متزايد بسبب الخيارات الغذائية السيئة وعوامل نمط الحياة، وهناك بعض المشروبات يمكن أن تساعدك على تعزيز مستويات الكالسيوم لديك بشكل طبيعي نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز ناو".

لو عندك نقص الكالسيوم.. 5 مشروبات تمنحك عظامًا أقوى

1. الحليب

يحتوى كوب واحد من الحليب (حوالي 250 مل) على ما يقرب من 300 مجم من الكالسيوم

2. الحليب النباتي المدعم

إذا كنت نباتيًا أو تتجنب منتجات الألبان، فإن الحليب النباتي المدعم هو بديل ممتاز.

3. عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم

يعد عصير البرتقال الطازج خيارًا صحيًا، لكن عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم يذهب خطوة أبعد من خلال تقديم دفعة كبيرة لتناول الكالسيوم اليومي. يمكن أن يوفر كوب واحد من عصير البرتقال المدعم ما يصل إلى 350 مجم من الكالسيوم.

4. عصير الزبادى

الزبادى هو منتج ألبان آخر محمل بالكالسيوم، وعندما يتم مزجه فى العصير، يصبح مشروبًا لذيذًا ومليئًا بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يحتوى كوب واحد من الزبادى على ما يصل إلى 450 مجم من الكالسيوم، حسب النوع.

5. مشروب بذور السمسم

بذور السمسم هي مصدر للكالسيوم هذه البذور الصغيرة لها قوة كبيرة، حيث تحتوي ملعقة كبيرة منها على حوالي 88 مجم من الكالسيوم.