شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن الأسبوع الحالى مع أسبوع التوعية بمقاومة المضادات الحيوية خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر، والذى يكشف خطورة مقاومة المضادات الحيوية، الذى يحدث عندما تتغير البكتيريا لمقاومة المضادات الحيوية التى كانت تستخدم لعلاجها بشكل فعال.



وخلال الإنفوجراف التالى نتعرف على الأضرار الصحية التي يسببها تناول المضاد الحيوى دون استشارة الطبيب