شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة أم خيال.. المشي على أطراف الأصابع يُزيد الطول والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بزيادة الطول، يستكشف الناس جميع أنواع الحلول، مثل روتين التمدد واليوجا والتغذية، وحتى تقنيات تصحيح الوضعية، ولكن هل يمكن لأسلوب مشي معين أن يساهم بالفعل في اكتساب تلك السنتيمترات الإضافية؟ من بين أكثر الأساليب إثارة للجدل والتي تمت مناقشتها في دوائر اللياقة البدنية هي المشي على رؤوس أو أطراف الأصابع، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. كل ما يجب أن تعرفه عن أسلوب المشى على أطرف الأصابع وكيف يمكن أن يساعد في تحسين الطول:

ما هو المشي على رؤوس أو أطراف الأصابع؟

المشي على أطراف الأصابع هو بالضبط ما يوحي به اسمه، المشي على أطراف أصابع قدميك، مع رفع كعبيك عن الأرض، وتُستخدم تقنية المشي هذه كخطة تمرين لشد الساقين وتقوية عضلات الساق وتحسين التوازن، فهي ليست مخصصة فقط لراقصات الباليه، وعلى الرغم من أنها تبدو سهلة، إلا أن المشي على أطراف الأصابع ينطوي على استخدام مجموعة متنوعة من عضلات الجزء السفلي من الجسم، مثل عضلات الساق والكاحلين وحتى الجذع، ويزعم المؤيدون لهذه الطريقة أنها قد تحفز صفائح النمو، وتطيل العمود الفقري، وتؤدي إلى وضعية أفضل.

هل هناك كلام علمى يدعم فوائد المشى على الأطراف في تعزيز الطول؟

لفهم ما إذا كان المشي على أطراف الأصابع يمكن أن يزيد من الطول، من المهم أن ندرك كيفية حدوث النمو، توفر صفائح النمو في العظام الطويلة في الساقين غالبية النمو أثناء الطفولة والمراهقة، وفى الغالب يرتبط الطول بالعامل الوراثى، وعندما تندمج هذه الصفائح بعد سن البلوغ، يكاد يكون من المستحيل اكتساب الطول بشكل طبيعي.

يمكنك أن تبدو أطول من خلال الحفاظ على استقامة وضعيتك وتقوية عضلاتك، وقد تبدو وضعيتك أطول وأكثر توازنًا من خلال التمارين التي تركز على الجزء السفلي من الجسم والجذع والعمود الفقري، مما يعطي انطباعًا بأنك أطول.

المشي على أطراف الأصابع.. حقيقة أم خيال لزيادة الطول؟

في حين أن المشي على أطراف الأصابع يعد تمرينًا رائعًا لتقوية عضلات الساق وتحسين التوازن، إلا أنه لا يوجد دليل علمي يربطه بشكل مباشر بزيادة الطول لدى البالغين، ومع ذلك، قد يساهم المشي على أطراف الأصابع بشكل غير مباشر في تحسين وضعية الجسم، فهو ينشط عضلات الأطراف السفلية والمثبتات، مما قد يساعدك على الوقوف بشكل أكثر استقامة، ويمكن أن يجعلك محاذاة العمود الفقري والكتفين بشكل أفضل تبدو أطول حتى لو ظل طولك الفعلي كما هو.

وتسلط دراسة نُشرت في مجلة "Children with Idiopathic Toe Walking (ITW)" الضوء على الاختلافات في نطاقات مفاصل الأطراف السفلية والقوة لدى الأطفال الذين يمشون على أطراف أصابعهم مقارنةً بأولئك الذين لا يفعلون ذلك، وسلطت الدراسة الضوء على أهمية قوة الأطراف السفلية في الأداء البدني، حيث يمكن أن يؤدي المشي على أطراف الأصابع إلى بناء القوة، لكنه لن يحفز النمو بشكل سحري بمجرد اندماج صفائح النمو.

إذن، هل يزيد هذا النمط من المشي من الطول؟

للأسف، لا لكنه يمكن أن يجعلك تبدو أطول من خلال تحسين وضعيتك وتقوية الجزء السفلي من جسمك.