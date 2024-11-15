شكرا لقرائتكم خبر عن علامات انخفاض نسبة السكر لدى مرضى السكرى.. إسعافات أولية يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تحتاج عناية خاصة من المريض والمحيطين به، وفى السطور التالية نقدم الإسعافات الأولية عند تعرض مريض السكر لارتفاع أو انخفاض نسبة السكر بالدم، وذلك لحمايته من التعرض لغيبوبة أو أى مضاعفات.

حدد نوع مشكلة مريض السكر ارتفاع أم انخفاض نسبته

أوضح الدكتور رائف بطرس استشاري الغدد والباطنة والسكر جامعة عين شمس، أن التفرقة بين إصابة مريض السكر بارتفاع أو انخفاض نسبة السكر تعد من أبرز الأمور التي تساعد في إسعاف المريض، فأعراض كلاهما متشابها إلى حد كبير، ولكن هناك علامات تظهر على المريض قد تسهل الأمر.

أعرض ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم

أشار إلى أن هناك بعض الأعراض التي قد تسهل عليك معرفة إذا كان مريض السكر يعاني من ارتفاع أن انخفاض نسبة السكر في الدم، وهما:

- انخفاض السكر في الدم

يتعرض الشخص لبرودة شديدة في الجسم، والرغبة الملحة علي تناول السكر.

- ارتفاع السكر في الدم

انتشار رائحة الأسيتون و الفاكهة من فم مريض السكر.

وحث استشاري السكر، على ضرورة قياس نسبة السكر في حالة ظهور هذه الأعراض للتأكد من نسبة السكر.

انخفاض نسبة السكر

يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم إذا وصلت إلى أقل من 70 ملج عند الصيام، ولذا يجب إنقاذ المريض وحمايته من التعرض لغيبوبة السكر عن طريق القيام بالتالي:

- أخذ قطعة صغير من السكريات ووضعها في فم المريض، يمكن وضع ملعقة صغيرة من السكر أو العسل.

- تجنب حقن المريض بالأنسولين.

- إعادة قياس نسبة السكر في الدم بعد 15 دقيقة من أخذ السكريات.

- الذهاب للمستشفى إذا لم ترتفع نسبة السكر في الدم.

-ارتفاع السكر في الدم

يصل ارتفاع نسبة السكر في الدم إلي أكثر من 200 ملج، قد يتسبب في الإصابة بغيبوبة السكري، ولذا إذا حدث ارتفاع نسبته يجب الذهاب مباشرة للمستشفي، للتأكد من خلو مجري التنفس من أي عوائق، والاطمئنان من نبض القلب، فارتفاع نسبته لا يوجد لها أي إسعافات أولية بل يجب الذهاب للمستشفي لقيام باللازم وحماية المريض.

