في اليوم العالمي لمرضى السكري..عقار مبتكر يساعد الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - تشير دراسة جديدة، أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إلى أن الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم مؤخراً بمرض السكري من النوع الأول يحتاجون إلى كمية أقل من الأنسولين التكميلي للحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن نطاق صحي؛ إذا استخدموا عقار العلاج المناعي تيبليزوماب، إليكم إحصائيات الدراسة، وما توصل إليه الأطباء والباحثون من علاج مستقبلي؛ يعطي أملاً لشفاء الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.

في جميع أنحاء العالم، يعاني حوالي 8.4 مليون شخص من مرض السكري من النوع الأول؛ وهو اضطراب مناعي ذاتي، حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ خلايا بيتا البنكرياسية المنتجة للأنسولين، والتي تنظم مستويات السكر في الدم. يعمل عقار تيبليزوماب على إبطاء تدمير خلايا بيتا، مما يساعد في الحفاظ على 10-40% من الخلايا التي لا يزال معظم الناس يمتلكونها في وقت التشخيص، ولكنها عادة ما تُدمر في الأشهر التالية. إن الحفاظ على خلايا بيتا هذه يجعل من السهل جداً إدارة مرض السكري من النوع الأول.

تيبليزوماب كعلاج لمرض السكري

تمت الموافقة على عقار تيبليزوماب



على مدى القرن الماضي، كان العلاج الوحيد المعتمد لمرضى السكري من النوع الأول هو حقن الأنسولين، وقد تمت الموافقة على عقار تيبليزوماب، وهو عقار للعلاج المناعي، من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 2022، حيث أظهرت دراسة جامعة كاليفورنيا أن جرعة من الدواء لمدة 14 يوماً أخّرت ظهور مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال والبالغين المعرضين للخطر بمعدل ثلاث سنوات.

وقال الدكتور ستيفن جيتلمان، أستاذ متميز في مرض السكري لدى الأطفال والأبحاث السريرية في مركز السكري بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "من الصعب جداً إدارة مرض السكري من النوع الأول بشكل جيد، على الرغم من الأدوات الناشئة لمساعدة المرضى، مثل نظائر الأنسولين الأحدث ومضخات الأنسولين وأجهزة استشعار الجلوكوز المستمرة". "هذه التحديات واضحة للأطفال والمراهقين الذين وبشكل خاص يعانون من مرض السكري من النوع الأول، وهذه هي أول تجربة من المرحلة الثالثة للعلاج المناعي بعد التشخيص بمرض السكري من النوع الأول، والتي حققت هدفها الأساسي -أي كانت ناجحة- وأظهرت فائدة لفترة زمنية ممتدة؛ 18 شهراً".

تهدف التجارب السريرية للمرحلة الثالثة إلى تأكيد النتائج التي توصلت إليها تجارب أصغر سابقة؛ تؤكد أن الدواء آمن وفعال للاستخدام المقصود منه، ويهدف العلاج المناعي إلى تعديل الاستجابة المناعية للشخص؛ من أجل استعادة التوازن الصحي أو الحفاظ على الصحة.

الشفاء السريري

في تجربة PROTECT، تم توزيع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً بشكل عشوائي في غضون ستة أسابيع من تشخيص إصابتهم بالنوع الأول لتلقي عقار تيبليزوماب أو دواء وهمي، كما تم إعطاء علاج تيبليزوماب عن طريق الوريد، لمدة 12 يوماً في بداية الدراسة، ثم بعد ستة أشهر.

وتم توزيع المشاركين بشكل عشوائي بنسبة 2:1؛ لتلقي إما تيبليزوماب أو دواء وهمي مطابق. احتفظت مجموعة تيبليزوماب المكونة من 217 مريضاً بالمزيد من خلايا بيتا المنتجة للأنسولين المتبقية لديهم، واتجهت نحو الحاجة إلى جرعات أقل من الأنسولين التكميلي للحفاظ على مستويات الجلوكوز في نطاق شبه طبيعي، مقارنة بـ111 طفلاً تلقوا الدواء الوهمي.

وحسب الباحثين في الدراسة، فإن عدداً أكبر من المرضى الذين عولجوا بالتيبليزوماب شهدوا "تحسناً سريرياً"، القدرة على تحقيق سيطرة صارمة على نسبة السكر في الدم باستخدام كمية أقل من الأنسولين التكميلي، مقارنة بأولئك الذين عولجوا بالدواء الوهمي. والتحسن الكامل يعني عدم الحاجة إلى الأنسولين على الإطلاق.

ما هو مرض السكري من النوع الأول عند الأطفال؟

مرض السكري هو حالة لا يستطيع فيها الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين



مرض السكري هو حالة لا يستطيع فيها الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل طبيعي. مرض السكري من النوع الأول هو اضطراب مناعي ذاتي. يتلف الجهاز المناعي في الجسم الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الأنسولين. الأنسولين هو هرمون، يساعد السكر (الجلوكوز) في الدم على الدخول إلى خلايا الجسم لاستخدامه كوقود. عندما لا يستطيع الجلوكوز دخول الخلايا، فإنه يتراكم في الدم، وهذا ما يسمى بارتفاع نسبة السكر في الدم (فرط سكر الدم). يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم مشاكل في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يتلف الأوعية الدموية وأعصاب الدماغ عند الأطفال. يمكن أن يضر بالعينين والكلى والقلب، ويمكن أن يسبب أيضاً أعراضاً مثل التعب.

وداء السكري من النوع الأول هو حالة مزمنة طويلة الأمد، وقد يبدأ في أي عمر، ويجب استبدال الأنسولين من البنكرياس بحقن الأنسولين أو مضخة الأنسولين.

ما هي أسباب الإصابة بمرض السكري النوع الأول عند الطفل؟

إن سبب الإصابة بمرض السكري من النوع الأول غير معروف. ويعتقد الباحثون أن بعض الأشخاص يرثون جيناً يمكن أن يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الأول إذا حدث محفز مثل العدوى الفيروسية عند الطفل.

من هم الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري النوع الأول؟

يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الأول إذا كان لديه أي من عوامل الخطر التالية:

هل يوجد أحد أفراد الأسرة مصاب بهذه الحالة؟

إذا كان أبيض اللون.

عمره من 4 إلى 6 سنوات، أو من 10 إلى 14 سنة؟

ما هي أعراض مرض السكري من النوع الأول عند الطفل؟

عطش غير طبيعي



غالباً ما يظهر مرض السكري من النوع الأول فجأة. وقد تبدو أعراض مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال مثل أعراض الإنفلونزا، وقد تختلف الأعراض لدى كل طفل، وقد تشمل:

ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم والبول عند إجراء الاختبار.

عطش غير طبيعي.

فقدان السوائل (الجفاف).

التبول المتكرر (قد يحتاج الطفل إلى تغيير الحفاضات أكثر، أو قد يبدأ الطفل المدرب على استخدام المرحاض في تبليل سراويله أو فراشه).

الجوع الشديد وفقدان الوزن.

فقدان الشهية عند الأطفال الصغار.

عدم وضوح الرؤية.

الغثيان والقيء.

ألم البطن.

ضعف وتعب شديد (إرهاق).

التهيج وتغيرات المزاج.

طفح الحفاضات الخطير الذي يتحسن بالعلاج.

رائحة الفم الفاكهية والتنفس السريع.

عدوى الخميرة عند الفتيات.

قد تبدو أعراض مرض السكري من النوع الأول مشابهة لأعراض حالات صحية أخرى. تأكدي من استشارة الطبيب للحصول على التشخيص.

كيف يتم تشخيص مرض السكري من النوع الأول عند الطفل؟

سيسأل مقدم الرعاية الصحية عن أعراض طفلك وتاريخه الصحي. وقد يسأل أيضاً عن التاريخ الصحي لعائلتك. سيجري فحصاً جسدياً لطفلك. قد يخضع طفلك أيضاً لفحوصات دم، مثل:

يتم فحص مستوى الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام، ويتم إجراء الفحص في الدم بعد مرور 8 ساعات على الأقل من عدم تناول الطعام.

فحص الجلوكوز في البلازما بشكل عشوائي. يتم فحص الدم عند ظهور أعراض زيادة العطش والتبول والجوع.

اختبار A1C. يعكس هذا الاختبار متوسط كمية الجلوكوز في الدم خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية. يمكن استخدام نتيجة A1C المرتفعة لتشخيص مرض السكري.

كيف يتم علاج مرض السكري من النوع الأول عند الطفل؟

يجب على الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول الحصول على حقن يومية من الأنسولين؛ للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن النطاق الطبيعي. يتم إعطاء الأنسولين إما عن طريق الحقن أو مضخة الأنسولين. سيوضح لك مقدم الرعاية الصحية لطفلك كيفية إعطاء طفلك الأنسولين بأي من الطريقتين، وسوف يشمل العلاج أيضاً:

تناول الأطعمة المناسبة للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، ويشمل ذلك تحديد توقيت الوجبات وحساب الكربوهيدرات.

ممارسة الرياضة لخفض نسبة السكر في الدم.

إجراء فحوصات دم منتظمة للتحقق من مستويات الجلوكوز في الدم. قد يستخدم طفلك جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر.

إجراء فحص دوري للبول للتحقق من مستويات الكيتون.

ما هي المضاعفات المحتملة لمرض السكري من النوع الأول عند الطفل؟

ما هي المضاعفات المحتملة لمرض السكري من النوع الأول عند الطفل؟



يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع الأول:

الحماض الكيتوني، يحدث هذا عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية ويبدأ الجسم في إنتاج الكيتونات. هذه حالة خطيرة للغاية ويجب علاجها على الفور في المستشفى، وأحياناً في وحدة العناية المركزة. إذا لم يتم علاج طفلك على الفور، فإنه معرض لخطر الغيبوبة السكرية. يفقد الطفل المصاب بغيبوبة السكري وعيه بسبب تورم المخ. يتورم المخ بسبب مستويات السكر المرتفعة للغاية في الدم.

انخفاض سكر الدم (نقص سكر الدم). يُطلق على هذا أحياناً أيضاً اسم تفاعل الأنسولين. يحدث هذا عندما ينخفض سكر الدم إلى مستويات منخفضة للغاية.

يمكن لمستويات السكر المرتفعة في الدم أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية.

كيف يمكنني مساعدة طفلي في التعايش مع مرض السكري من النوع الأول؟

قد يكون تشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الأول مرهقاً للطفل وأسرته. قد لا يفهم الطفل الأصغر سناً كل التغييرات الحياتية، مثل مراقبة الجلوكوز وحقن الأنسولين. قد يشعر الطفل بما يلي:

كأنه يعاقب.

بالذنب.

الخوف من الموت.

الغضب عند الأطفال من الوالدين.

يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم من خلال التعامل معهم كأطفال عاديين، مع التعامل مع مرض السكري باعتباره مجرد جانب واحد من حياتهم اليومية. قم بتثقيف الأشقاء وأفراد الأسرة المقربين حول مرض السكري؛ حتى يتمكنوا من فهم طفلك ودعمه. إذا كان طفلك في سن المدرسة، فيمكن لمدير المدرسة وممرضة المدرسة المساعدة في وضع خطة رعاية مدرسية مناسبة. اجعل طفلك يرتدي سوارَ تنبيه طبياً.

كما توجد في العديد من المناطق معسكرات خاصة بمرضى السكري ومجموعات دعم ومنظمات أخرى للأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول وأسرهم. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك للحصول على مزيد من المعلومات.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.