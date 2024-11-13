شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح للوقاية من الانتفاخ والحموضة والان مع تفاصيل الخبر

الحموضة مشكلة يتعرض للإصابة بها البعض، وتنتج عن عدم ارتياح في المعدة، ويصاحبها الانتفاخ والإحساس بالحرقان، و يمكن أن تفسد يومك وتزيد من شعورك بالألم والغازات، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف على حيل الوقاية وطرق العلاج.

تجنب تأخير الوجبات والنوم

لا ينبغي تأخر وجباتك اليومية أبدًا، فإذا تناولت الطعام في الوقت المحدد، فلن تصاب بالحموضة، وإذا نمت في الوقت المحدد، فلن تصاب بالحموضة أيضًا، فمن الشائع تأجيل الوجبات بسبب قيود العمل أو لأسباب أخرى، وعندما تشعر أنك لا تنام جيدًا وتشعر بالأرق، فتوقع إصابتك وتعرضك بالأرق، ولذا فهناك أهمية النوم الجيد في الوقت المناسب لمنع الحموضة.

شاي الأعشاب مع الغداء

لإيقاف حرقة الحموضة يمكنك تناول كوب من الشاي الأعشاب مع وجبة الغداء،. هذا الثنائي فعال في تهدئة المعدة، كما أنه يساعد في تقليل الشعور غير المريح بالحموضة، ولذا يمكنك تناول النعناع أو الينسون او البابونج.

تناول بذور جوز الهند

بالنسبة للعلاج المنزلي لعلاج الحموضة، استخدام بذور جوز الهند، ويقترح وضعها في الماء الذي تشربه لتخفيف الحموضة.



وفي نفس السياق، قدم التقرير المنشور عبر موقع " indianexpress" بعض النصائح الهامة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل مشكلة الحموضة ومنها:

-منتجات الألبان قليلة الدسم

قد تكون منتجات الألبان خيارًا جيدًا أو غير جيد للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة. قد تساعد الخيارات قليلة الدسم مثل الزبادي والحليب منزوع الدسم في تحييد حمض المعدة. يحتوي الزبادي أيضًا على البروبيوتيك، الذي يعزز صحة الأمعاء ويساعد في الهضم. ومع ذلك، كن حذرًا مع منتجات الألبان كاملة الدسم، لأنها قد تزيد من الأعراض لدى بعض الأشخاص.

-الماء

يساعد الترطيب على تخفيف أحماض المعدة وطرد السموم. ومع ذلك، تجنب تناول كميات كبيرة من الماء أثناء تناول الوجبات، لأن هذا قد يزيد من ضغط المعدة ويزيد من حرقة المعدة.

