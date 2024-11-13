شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.. دراسة تكشف الارتباط بتغيرات الوزن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال يرتبط بتغيرات كبيرة في الوزن، مع انخفاض الوزن عند الولادة ولكن زيادة مخاطر السمنة من سن 5 سنوات فصاعدًا، حيث تشير الأبحاث إلى أن السلوكيات الاندفاعية لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد تساهم في عادات الأكل غير الصحية، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون في المملكة المتحدة، يمكن أن يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على وزن الطفل، مما يؤثر على صحته في مرحلة الطفولة وفي وقت لاحق من الحياة.

وتوضح الدراسة، التي نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمراهقين، العلاقة بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتغيرات الوزن من الولادة إلى المراهقة، وتكشف عن نمط من تقلبات الوزن التي قد يكون لها آثار صحية طويلة الأجل.

قام فريق البحث، بقيادة كلير ريد من جامعة ساوثهامبتون، بتحليل بيانات من أكثر من 7900 طفل ولدوا بين عامي 2000 و2002. ومن بين هؤلاء، ركزوا على 442 طفلاً تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وقارنوهم بحوالي 5400 طفل لم تظهر عليهم أعراض أو تشخيصات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وكشفت الدراسة أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من المرجح أن يختبروا تحولات في الوزن طوال حياتهم.

في البداية، يميل هؤلاء الأطفال إلى أن يكون وزنهم أقل عند الولادة، مما يعرضهم لخطر تأخر النمو ومضاعفات صحية أخرى.

إن الأطفال الذين يعانون من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه المتزايدة يكونون أخف وزناً عند الولادة من أقرانهم ولكنهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في وقت لاحق.

في حين أن الفوارق في الوزن بين الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وأقرانهم تتعادل بحلول سن 9 أشهر وتظل قابلة للمقارنة في سن 3 سنوات، إلا أن الفوارق عادت إلى الظهور مع تقدم الأطفال في السن. وبحلول سن 5 سنوات، كان الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وخاصة أولئك الذين لا يتناولون أدوية منشطة لحالتهم. واستمر هذا الاتجاه في مرحلة الطفولة المتأخرة، حيث بلغت مخاطر السمنة ذروتها بعد سن 7 سنوات لدى الفتيات وبعد سن 11 عامًا لدى الأولاد.

ووجدت الدراسة أن شدة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لعبت دورًا في اتجاهات الوزن، حيث كان الأطفال الذين يعانون من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر وضوحًا يميلون إلى الحصول على مؤشرات كتلة الجسم (BMIs) أعلى بحلول سن 11 و 14 عامًا.

ولاحظ الباحثون أن الفترة بين سن 3 و 5 سنوات يمكن أن تكون وقتًا حرجًا عندما تبدأ أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في التأثير على زيادة الوزن، على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال غير واضح.

أحد الاحتمالات هو أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يتخذون خيارات غذائية متهورة، مما يؤدي إلى عادات غذائية أقل صحة.

وأشار الباحثون إلى أن "أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من الاندفاع قد يكونون أقل عرضة لاتخاذ خيارات أكثر صحة".

كيف تتعرف على علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال؟

يمكن أن يساعد الكشف المبكر عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في إدارة الاضطراب نفسه، وكذلك المخاطر الصحية المرتبطة به، بما في ذلك تقلبات الوزن.

يظهر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عادةً كمجموعة من الأعراض التي تؤثر على مدى انتباه الطفل، وضبط الانفعالات، ومستويات النشاط.

فيما يلي العلامات التي يجب الانتباه إليها:

- عدم الانتباه: قد يواجه الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في الحفاظ على الانتباه في المهام أو أنشطة اللعب، وغالبًا ما يرتكبون أخطاء غير مقصودة. قد يفقدون الأشياء بشكل متكرر، ويجدون صعوبة في تنظيم المهام وتجنب الأنشطة التي تتطلب تركيزًا مستمرًا.

- فرط النشاط: تشمل أعراض فرط النشاط عدم القدرة على الجلوس ساكنًا، أو الميل إلى التململ، أو الحركة الجسدية المتكررة. قد يشعر هؤلاء الأطفال بالقلق أو عدم القدرة على الاسترخاء بهدوء وغالبًا ما يوصفون بأنهم "في حالة حركة".

- الاندفاع: السلوكيات الاندفاعية شائعة لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. قد يواجهون صعوبة في انتظار دورهم، أو مقاطعة المحادثات، أو اتخاذ قرارات متسرعة دون النظر في العواقب.

- التحديات الاجتماعية والأكاديمية: يمكن أن يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الأداء الأكاديمي والعلاقات الاجتماعية. قد يواجه الأطفال صعوبة في مواكبة الواجبات المدرسية، وغالبًا ما يبدون غير منظمين أو نسيئين. اجتماعيًا، قد يواجهون صعوبة في الحفاظ على الصداقات.