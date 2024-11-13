صحة ورشاقة

استشاري: الصحة تواصل حملاتها التحصينية للوقاية من الأمراض المعدية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الدكتور أحمد القرشي استشاري الأمراض المعدية، أن وزارة الصحة تواصل حملاتها التحصينية للوقاية من الأمراض المعدية.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن هدف الوزارة هو الوصول إلى 0% في مرض الحصبة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستجابة لمطالب ومناشدة وزارة الصحة بأخذ اللقاحات الضرورية لمنع انتشار العدوى بين سكان المملكة.

وذكر أن الوزارة تقوم بالعديد من الحملات التوعوية، مؤكدا على حرص الوزارة وكافة الهيئات الصحية في مناطق المملكة المختلفة على رعاية المواطنين وضمان سلامتهم من الإصابة بالأمراض.

https://x.com/Studioekhbariy/status/1856599176810742250?t=qeh1_C6VNN-Uxgaj8oJrMw&s=19

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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