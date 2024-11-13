استشاري: الصحة تواصل حملاتها التحصينية للوقاية من الأمراض المعدية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الدكتور أحمد القرشي استشاري الأمراض المعدية، أن وزارة الصحة تواصل حملاتها التحصينية للوقاية من الأمراض المعدية.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن هدف الوزارة هو الوصول إلى 0% في مرض الحصبة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستجابة لمطالب ومناشدة وزارة الصحة بأخذ اللقاحات الضرورية لمنع انتشار العدوى بين سكان المملكة.

وذكر أن الوزارة تقوم بالعديد من الحملات التوعوية، مؤكدا على حرص الوزارة وكافة الهيئات الصحية في مناطق المملكة المختلفة على رعاية المواطنين وضمان سلامتهم من الإصابة بالأمراض.

https://x.com/Studioekhbariy/status/1856599176810742250?t=qeh1_C6VNN-Uxgaj8oJrMw&s=19

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