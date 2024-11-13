الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تستعرض مشاريع المدن الطبية ضمن جناح الوزارة في معرض سيتي سكيب العالمي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تستعرض الإدارة العامة للخدمات الطبية ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض “سيتي سكيب العالمي”، الذي تنظمه وزارة البلديات والإسكان في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم- شمال مدينة الرياض تحت شعار “مستقبل الحياة”، خلال الفترة (11-14 نوفمبر 2024م)، مشاريع المدن الطبية في منطقة الرياض ومحافظة جدة.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك بجناح في معرض “سيتي سكيب العالمي”، يستعرض للزوار تعزيز منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية وجهودها في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة (50%) وتمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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