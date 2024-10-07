شكرا لقرائتكم خبر عن كفاية لخبطة.. بحيل بسيطة اقضِ على رغبتك الدائمة فى تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بالرغبة الدائمة في تناول الطعام؟ هل لا تجد سبيل إلى الشبع تنتقل ما بين السكريات والحوادق والمعجنات لا تستطيع إيقاف شهيتك؟ إليك الحل.

الكثير منا يعاني من مشكلة الشراهة والنهم في تناول الطعام، لا يمكنه إيقاف رغبته في تناول الكثير من الطعام بين الحين والآخر، ولا يمكنه الالتزام بعدد وجبات معين ولا بكم معين.

يقول تقرير نشر في موقع piedmont الطبي المعني بالصحة العامة والغذاء، أن هناك الكثير من الحيل التي يمكن أن تخدع بها نفسك لكي تتمكن من السيطرة على رغبتك الشديدة في تناول الطعام.

من بين هذه الحيل :

تناول كميات قليلة من الطعام في كل مرة تشرب فيها بالجوع تناول حفنة بسيطة مما تريد تناوله، فالحرمان التام من تناول الطعام قد يشعرك بالضيق، وكذلك الافراط، ولكن عندما تتناول القليل جدا مما تريد أن تتناوله لا يؤثر في وزنك ولا صحتك



خذ قيلوله في يومك فتنظيم نومك خلال اليوم يساعد على التحكم في شهيتك، وتقليل الرغبة الدائمة في تناول الطعام وخاصة السكريات لأن قلة النوم تعمل على اضطراب هرمونات النوم وهرمونات الشهية، وبالتالي يصبح الشخص راغبا في تناول المزيد من الطعام



اشرب كميات لا نهائية من الماء، شرب المياه بشكل موزع على مدار اليوم يقيك من الرغبة في تناول الكثير من الطعام يخلق لديك شعورا بالشبع شديد ويقلل من رغبتك الجارفة في تناول الحلويات



كلما قمت بتشتيت معدتك وانتباهك من خلال ممارسة بعض الرياضات الخفيفة مثل المشي، الجري الحركة الدائمة، أمر في غاية الأهمية لتقليل رغبتك في الطعام



زد كميات من البروتين جيدة لطعامك لتشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول

حاول الإعتماد دوما على الخضروات في وجبتك لكي تشعر بالشبع نتيجه زيادة الألياف بها

لا تلجأ أبدا للخيارات غير الصحية فلا تلجأ للسكريات ولا المعجنات ولا الآيس كريم ولا غيرها من التسالي

اهتم بتقليل حدة تناول الطعام دون وعي، فيجب أن تسأل نفسك هل أنا جائع فعلا، أم انني أتناول الطعام بشكل عاطفي اندفاعي، وانتظر قليلا قبل تناول وجبتك بعد إجابتك على هذا السؤال وبعضها إما أن تمتنع عن الطعام أو تتناول وجبة خفيفة.