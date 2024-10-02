“الصحة العالمية” تطلق خطة إستراتيجية عالمية لمكافحة الأمراض المنقولة بالبعوض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الخطة الإستراتيجية العالمية للتأهب والاستعداد والاستجابة لمكافحة حمى الضنك وغيرها من الفيروسات المنقولة بالمفصليات التي تنقلها البعوض؛ بهدف الحد من عبء المرض والمعاناة والوفيات من خلال تعزيز استجابة عالمية منسقة .

وأوضحت المنظمة أن حالات حمى الضنك ارتفعت مع وجود نحو أربعة مليارات شخص معرض لخطر الإصابة على مستوى العالم، حيث تضاعف عدد الحالات تقريبًا كل عام منذ 2021، مع أكثر من 12,3 مليون حالة حتى نهاية أغسطس من هذا العام، و 6 آلاف حالة وفاة.

وأكدت أن الانتشار الجغرافي السريع لحمى الضنك كان بسبب عدة عوامل مثل التوسع الحضري غير المخطط له، وسوء بنية المياه والصرف الصحي والنظافة، وتغير المناخ والسفر الدولي، وأصبح المرض متوطنًا في 130 دولة، كما لوحظت اتجاهات مماثلة لأمراض أخرى تنتقل عن طريق المفصليات مثل زيكا وشيكونجونيا، ومؤخرًا مرض أوروبوش خاصة في الأمريكتين.

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