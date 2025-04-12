شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية جديدة.. ارتفاع عدد شهداء وجرحى الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,933 شهيدًا و116,045جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 21 شهيدًا و64 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن هناك آلاف الشهداء موجودون تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.وفي وقت سابقاستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سوقًا بمدينة غزة وتجمعًا للفلسطينيين في مدينة خان يونس.وترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة، والشمالية من مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية أن الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، وصلت إلى مستويات خطيرة، وسجلت نسبة عجز غير مسبوقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر.