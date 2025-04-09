شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: سكان قطاع غزة محاصرون في دوامة موت لا تنتهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قطاع غزة أصبح ساحة قتل، منتقدًا كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب منعها دخول المساعدات بدلًا من احترام التزاماتها الصريحة بتلبية احتياجات السكان.

وصرح جوتيريش للصحفيين يوم الثلاثاء: "مر أكثر من شهر كامل دون وصول ذرة مساعدات إلى غزة، لا طعام، لا وقود، لا أدوية، ولا سلع تجارية، ومع نضوب المساعدات فُتحت مجددًا أبواب الرعب".

وأضاف: "غزة أصبحت ساحة قتل، والمدنيون محاصرون في دوامة موت لا تنتهي".

توفير الغذاء والمعدات الطبية

ورفض جوتيريش تأكيدات الاحتلال أن هناك مخزونات كافية في غزة لإطعام السكان، وذكر كيان الاحتلال بالتزاماته.

وتابع أن "إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل التزامات صريحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي إشارته إلى اتفاقيات جنيف، شدد خصوصًا على مسؤولية قوة الاحتلال في ضمان توفير الغذاء والمعدات الطبية للسكان.



وقال جوتيريش إنه لا شيء من هذا يحدث اليوم، كما رفض أيضًا مقترحات إسرائيلية جديدة بشأن المساعدات، مؤكدًا

أن آليات الموافقة الجديدة التي اقترحتها لتسليم المساعدات تهدد بفرض سيطرة شديدة على المساعدات وتقييدها، حتى آخر سعرة حرارية وحبة طحين".

حساب السعرات الحرارية

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن أكون واضحًا، لن نشارك في أي نظام لا يحترم بشكل كامل المبادئ الإنسانية، الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد". مطالبًا بضمان وصول المساعدات دون عوائق.

تشير هذه التصريحات إلى مقترحات قدمتها أخيرًا سلطات الاحتلال إلى الأمم المتحدة من أجل تشديد سيطرتها على المساعدات، بما في ذلك حساب السعرات الحرارية التي تدخلها.

وأعرب جوتيريش أيضًا عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن "الطريق الحالي مسدود، وغير مقبول بتاتًا في نظر القانون الدولي والتاريخ، وخطر تحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى يزيد الوضع سوءًا".

وتابع: "حان الوقت لإنهاء نزع صفة الإنسانية وحماية المدنيين، وتحرير الرهائن، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة، وتمديد وقف إطلاق النار".