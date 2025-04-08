شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم جامعة القدس واندلاع مواجهات مع الطلبة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، جامعة القدس (أبو ديس) جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حرم الجامعة، قبيل مسيرة إسنادية لقطاع غزة، واندلعت مواجهات بين الطلبة الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون؛ إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة وداهمت مدارس تابعة لـ"الأونروا" وعددا من المنازل وحررت مخالفات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، وداهمت المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، ودققت في هويات العاملين فيها، مشيرة إلى أن وكالة الأونروا تدير 3 مدارس في مخيم شعفاط، اثنتين للإناث وواحدة للذكور.

وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه لليوم الـ78 على التوالي على مدينة (جنين) ومخيمها، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، كما يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ72 على التوالي، ولليوم الـ59 على مخيم نور شمس، وسط اقتحامات واعتداءات طالت عدة مناطق داخل المدينة وفي محيطها.