شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. استشهاد 26 فلسطينيًا في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 26 فلسطينيًا وأصيب 113 بجروح مختلفة، في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي طال مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,695 شهيدًا و 115,338 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.كما أوضحت الوزارة الفلسطينية إلى وجود آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.