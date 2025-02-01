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إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال رام الله

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واس - رام الله 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، جراء إطلاق مسيّرة للاحتلال النار في قرية المغير بمدينة رام الله، ترافق ذلك مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل خلالها ثلاثة فلسطينيين، بينهم أسير محرر.
وفي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، احتجزت قوات الاحتلال صحفية وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، أثناء توزيع المساعدات الإغاثية على المحاصرين في منازلهم بمخيم طولكرم.
ناقلة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال تسير في طولكرم بالضفة الغربية- أ ف ب

العدوان الإسرائيلي

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإجلاء عشرات الفلسطينيين من المخيم، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها لليوم الخامس على التوالي.
قوات الاحتلال في الضفة الغربية - أرشيفية
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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