الخليج اليوم .. محمد بن راشد يعلق على فوز السعودية والمغرب بتنظيم كأس العالم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برسالة تهنئة إلى السعودية والمغرب بمناسبة فوزهما بتنظيم كأس العالم.

وقال بن راشد في تدوينة له عبر منصة 'إكس": "فخر وفرحة عربية خليجية إسلامية، ألف ألف مبروك استضافة المملكة (العربية السعودية) كأس العالم 2034".

وأضاف: "نبارك لأخي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق صاحب الهمة العظيمة والإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل".

كما هنأ بن راشد، العاهل المغربي الملك محمد السادس، على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وقال بن راشد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كما أبارك أيضا لأخي الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال".

وختم: "كأس العالم ستكون في منطقتنا لدورتين متتاليتين، العرب يعيشون اليوم فرحة الإنجاز السعودي والمغربي الكبير، ونتوقع أفضل دورات لكأس العالم بإذن الله".

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صادق خلال "كونغرس الفيفا" اليوم الأربعاء على منح الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال شرف استضافة مونديال 2030 والسعودية حق تنظيم كأس العالم 2024.