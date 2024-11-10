شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يتصدى لهجوم فاشل من ميليشيا الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 12:34 م

أعلن الجيش الصومالي، تصديه لهجوم إرهابي فاشل، شنته ميليشيا الشباب المسلحة "الخوارج" على قاعدة للجيش في منطقة مسجواي شرقي محافظة جلجدود.

وكبد الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية العناصر الإرهابية التي شنت الهجوم الفاشل خسائر فادحة في الأرواح، وفقا لوكالة صونا.

وأكد ضباط الكتيبة الـ77 للجيش الصومالي، أن الجيش تصدى بنجاح للهجوم الإرهابي، حيث تكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح، مشيرين إلى أنه لم يتم حصر الخسائر.

ويواصل الجيش الصومالي شن عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على العناصر الإرهابية "الخوارج" في جميع محافظات البلاد.

