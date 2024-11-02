الخليج اليوم .. الأمن الكويتي يضبط كمية كبيرة من مخدر "الشبو" بحوزة شخص آسيوي "يعمل لصالح شبكة دولية" (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت 85 كغ من مادة "الشبو" المخدرة بقيمة تقدر بمليون دينار كويتي، بحوزة شخص آسيوي يتلقى "تعليمات من خارج البلاد"، وفق وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة الداخلية في بيان إن "هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات الأمنية التي تؤكد التزام الوزارة بحماية المجتمع من آفة المخدرات، ويبعث هذا الإنجاز برسالة قوية لكل من يحاول تهريب وترويج المواد المخدرة، حيث أثبت رجال المكافحة قدرتهم على التصدي للتحديات واستمرارهم في تفكيك الشبكات الإجرامية".

وأوضحت أنه "تمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه" مشيرة إلى أنه يعمل لصالح "شبكة دولية".

وأكدت الوزارة على التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل جدية وحزم للحفاظ على أمن البلاد.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة.