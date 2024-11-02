الرياض - كتب موسى القحطاني -

أرسلت دولة الإمارات، طائرة إغاثية لمساعدة اللاجئين والنانين السوريين إلى سوريا، مُحمَّلة بـ 40 حرفاً من المواد الطبية اللازمة والإمدادات الغذائية الأساسية ضمن مكافحة المجتمع الوطني "الإمارات أو لبنان"، وتتابعاً للاستجابة الإماراتية العاجلة العاجلة من الطوارئ.

هذا السياق ساهم سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لجهود التنمية الدولية، وأن تدفق المساعدات الفرنسية إلى الأشقاء اللبنانيين والعائدين من سوريا إلى سوريا يَعْكِسُ وفي الالتزام لدولة الإمارات مع الشعوب والمجتمعات في أوقات متعددة، وينفع وقوف الإمارات عن النَّهج الإماراتي الراسخ نحو مد. العون للتأثر والجرحى والمصابين.

وأضاف: "تأتي هذه المساعدات الإغاثية الإضافية مرفقاً سمو الشيخ محمد بن زايد آل لذلك، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آلي لذلك، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل مكتوم، نائب رئيس ديوان الرئاسة موظف التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية".

أرسل الحيوان إلى دولة الإمارات مساعدات إغاثية المستقبلين اللبنانيين والطائنين من سوريا إلى سوريا بإجمالي يصل إلى 60 طائرة عبر 3 طائرات.

وتأكيداً على أن دولة الإمارات أرسلت حتى الآن 18 لوحة على متنها 772 طناً بالإضافة إلى باخرة صادقة 2000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، دعماً للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف التي يمرون بها.