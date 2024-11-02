الخليج اليوم .. مصر.. تفاصيل منع السيدات من السفر للسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة في مصر وجود أية قيود على سفر السيدات المصريات إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأكدت شركات السياحة، أن هذا القرار لاينطبق على السيدات الراغبات في السفر لأداء العمرة، بعد صدور قرار بإلزام الراغبين فى السفر إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة من السيدات من الفئات الدنيا، بالحصول على تصريح سفر مسبق.

وشهدت المطارات والموانئ المصرية ارتباكا شديدا في صالات السفر، بسبب قرار إلزام السيدات من الفئات الدنيا بالحصول على تصريح سفر مسبق، حيث تسبب القرار في إلغاء سفر العديد من السيدات خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت المطارات المصرية قد بدأت في تطبيق قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، والخاص بإلزام السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية لأغراض "الزيارة والعمل" بضرورة الحصول على تصريح مسبق من الإدارة قبل السفر، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.

وعممت شركات الطيران العاملة بمصر منشورا على عملائها من شركات السياحة بأنه لن يسمح بالسفر إلى السعودية للسيدات اللاتي ينطبق عليهن القرار؛ إلا بعد الحصول على التصريح.

وجرى تطبيق هذا القرار على جميع المسافرات للمملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو العمل، ممن تنطبق عليهن تلك الاشتراطات حيث جرى إلغاء سفر العديد من السيدات ممن انطبق عليهن الشروط، لحين الحصول على تصريح مسبق من وزارة الهجرة والجوازات.

وقال أحمد الديري، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن المقصود بالفئات الدنيا الراغبات في السفر للسعودية هن السيدات المدون في جواز سفرهن مهن "ربة منزل- بدون عمل - حاصلة على دبلوم"، موضحا أن القرار سيطبق على جميع الفئات العمرية للسيدات التي تكون المهنة الخاصة بهن في جواز السفر، هي تلك المهن المذكورة.

وأشار إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه فعليا بكل المطارات المصرية، موضحا أن السيدات اللاتي انطبق عليهن هذا القرار ألغي سفرهن حتى يحصلن على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.

وأضاف أن شركات الطيران العاملة بمصر عممت منشورا على جميع عملائها، مفادة أنه لن يٌقبل سفر السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية لأغراض "الزيارة بأنواعها، والعمل"، من المطارات المصرية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية.

من جهته قال عاطف محمد عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن تلك التعليمات وصلت بالفعل إلى المطارات المصرية وبدأت فى تطبيقها، مؤكدا أن القرار لا ينطبق على السيدات المسافرات لأداء مناسك العمرة.

وأضاف عجلان، أن عدد شركات السياحة التى أنهت جميع إجراءات تنظيم رحلات العمرة خلال عام 1446 هجريا بلغت حتى الآن نحو 750 شركة، لافتا إلى أن تلك الشركات تم تسجيلها عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، وباتت قادرة على تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.

وأوضح أن باب توثيق عقود وكالة العمرة مفتوح للشركات التي لم تقم بإجراءات التوثيق حتى الآن.

المصدر: الشروق