الخليج اليوم .. تفاعل كبير مع ضابط مرور في الكويت تعرض لدهس متعمد (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط قائد مركبة "مستهتر" أقدم على دهس ضابط من منتسبي الإدارة أثناء قيامه بواجبه في إيقاف المركبات بمنطقة الصباحية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الواقعة تعود إلى محاولة الضابط ايقاف المركبة التي كان يقودها شخص مستهتر، إلا أن قائد المركبة تعمد الاصطدام به محاولا الهروب من الموقع.

وقال البيان إنه فور وقوع الحادث قامت فرق من الإدارة العامة للمرور بتطويق منطقة الصباحية وتكثيف جهودها لتحديد هوية قائد المركبة وموقعها حيث تم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته على السلوكيات التي تهدد سلامة رجال الأمن والمجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للضابط مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.

وأكدت أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات المستهترة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو للحظة قيام الشخص بدهس رجل الأمن في منطقة الصباحية جنوب العاصمة الكويت، وتفاعل نشطاء مع الواقعة مطالبين بتطبيق القانون على قائد المركبة ومتمنين الشفاء للضابط كم أشادوا باجراءات وزارة الداخلية تجاه الواقعة.

وقال حساب: "أي شخص يتجاوز القانون لن يفلت من المحاسبة والعقاب وخصوصا بعد تعديل بعض الاجراءات بخصوص تطبيق الحق_العام.. يعني حتى لو يتنازل أي طرف فإن الحق العام راح ياخذ مجراه.. شكرا رجال وزارة الداخلية و خطاكم السوء".

وعلق آخر: "قواكم الله وحمدلله على سلامته ونتمنى تشديد العقوبة حتى يكون عبرة للجميع".

في حين كتب ناشط: "المفروض طلقه على الرأس"، وقال أحدهم: "الحمدلله على سلامته هذا الحزم اللي نبيه ولا يضيع حق أهل الصباحية أو رجل الأمن".