الخليج اليوم .. رئيس الإمارات يعفو عن لاعبي الزمالك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، بالعفو عن لاعبي الزمالك المصري مصطفى شلبي ونبيل عماد (دونغا) وحارس المرمى السابق ومدير كرة القدم في النادي حاليا عبد الواحد السيد، وذلك بعد قرار قضائي بحبسهم لمدة شهر بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن "العفو يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية".

وأصدرت محكمة إماراتية، الثلاثاء، حكما بسجن اللاعبين والإداري لمدة شهر، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين خلال نصف نهائي الكأس السوبر المصرية لكرة القدم التي جرت في أبوظبي.

وقالت محكمة أبوظبي الجزائية في بيان لها عبر موقعها الرسمي: حبس ثلاثة متهمين من نادي الزمالك المصري، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم (54 ألف دولار أميركي)، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير" خلال مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.