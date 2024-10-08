شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 59 إرهابيا فى عمليتين عسكريتين بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجيش الوطنى الصومالى والمقاومة الشعبية والشركاء الدوليون، بمحافظتى غلغدود وشبيلى الوسطى اليوم الثلاثاء، بعمليتين عسكريتين أسفرتا عن مقتل 59 من عناصر المليشيات الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا " أن العملية الأولى التي جرت في منطقة جيرلي بمحافظة غلغدود أسفرت عن مقتل 32 من المليشيات الإرهابية بينهم قيادات .. في حين قتل 27 من الإرهابيين في غارة جوية استهدفت تجمعاً للميليشيات في قرية ياقلي بمحافظة شبيلى الوسطى ،كما أسفرت العملية العسكرية عن تدمير قاعدة الميليشيات في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن العمليات العسكرية المكثفة أدت إلى تقويض قدرات المليشيات الإرهابية وتحرير العديد من المدن والمناطق منهم .