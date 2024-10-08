شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: أولوياتنا حماية المؤسسة العسكرية ووقف العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش اللبناني، إن أولوياته هى حماية المؤسسة العسكرية ووقف العدوان ودعم المواطنين وحفظ السلم الأهلي.

وأضاف الجيش نعمل لحماية لبنان وفق توجيهات السلطة السياسية التي تلتزم بالقرار 1701.

وكان قد أعلن الجيش اللبنانى، استشهاد أحد العسكريين إثر استهداف الاحتلال الاسرائيلى لمركزه فى بنت جبيل بجنوب البلاد.

وأفادت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بـ"استشهاد أحد العسكريين نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلى مركزًا للجيش اللبنانى فى منطقة بنت جبيل- الجنوب"، وأضاف "وقد ردت عناصر المركز على مصادر النيران".