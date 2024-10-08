شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية كـ"السجود الملحمي".

كما شوهد أحد المستوطنين يرتدي زي الكهنة، المخصص للطقوس الدينية اليهودية وتقديم "القرابين"، خلال الاقتحام للأقصى، في واقعة وصفت بالخطيرة.

وفي سياق متصل، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب المليحات، وطاردت مركبات المعلمين أثناء قدومهم للانتظام بعملهم في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية الواقعة في التجمع.

من جانب اخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الثلاثاء، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل والتي طالت 23 فلسطينيا، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، بيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات منذ أمس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفا و200 فلسطيني من الضّفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

