شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهدافه بـ 180 قذيفة من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل تطورات الحرب الإسرائيلية اللبنانية، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سجل قصفا مكثفًا من لبنان.

وأشار إلى إطلاق نحو 180 قذيفة من لبنان تجاه الاحتلال. تداعيات حرب لبنان وكان أحصى جيش الاحتلال في الأيام القليلة الماضية، سقوط مزيد من القذائف.

ودوت صافرات الإنذار من جديد عدة مرات اليوم الجمعة، في شمالي الأراضي المحتلة، ولم ترد تقارير في البداية عن وقوع ضحايا أو أضرار. عدة هجمات وأعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن عدة هجمات على مواقع استهدفت الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل جيش الاحتلال مهاجمة أهداف في لبنان بهدف إضعاف حزب الله وإبعاده عن الحدود.