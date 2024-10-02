شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على حي المزة بدمشق والان نبدء بالتفاصيل

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حي المزة بدمشق

الدمام - شريف احمد - استهدفت صواريخ إسرائيلية مبنى في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق عند الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.وقال سكان في حي المزة إن"شخصين على الأقل قتلا في استهداف شقة سكنية في الطابق الأول بصاروخين في مبنى قرب الجامع المحمدي في حي مزة غرب العاصمة السورية دمشق.وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن "سيارات الإسعاف والدفاع المدني وصلت إلى المكان وقامت بنقل الضحايا إلى المشافي القريبة في المنطقة".وتحدث السكان عن أضرار كبيرة جراء تحطم نوافذ المنازل والمحال التجارية والسيارات وإصابات بين عدد من الأشخاص الذين يسلكون الشارع والذي يعتبر من الشوارع الحيوية والمزدحمة في المنطقة.وتعرض حي المزة لعمليات قصف إسرائيلي متكررة ويعد الحي من الأحياء الراقية في دمشق ويضم عددا من السفارات.