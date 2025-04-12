شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تنشر فيديو جديدا لأسير يتهم نتنياهو بالتخلى عن المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، اليوم السبت تسجيلا مصورا للجندى الإسرائيلى الأسير عيدان ألكسندر الذى يحمل الجنسية الأمريكية، يتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلى عن الأسرى فى غزة وعرقلة صفقة التبادل.

وقال ألكسندر إن "الجميع كذبوا على شعبى وحكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية والجيش".

وأكد الجندى الإسرائيلى أن الوقت ينفد أمام الأسرى، وقال "نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، ولا أمل لدينا".

وأشار إلى أنه سمع قبل 3 أسابيع أن حماس مستعدة لإطلاق سراحه لكن إسرائيل رفضت وتركته أسيرا.

وهاجم ألكسندر رئيس الوزراء الإسرائيلى قائلا "كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور".

كما عاتب الرئيسَ الأمريكى دونالد ترامب، وسأله "لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو".

وهذا ثانى تسجيل مصور لألكسندر، بعدما ظهر فى تسجيل بثته القسام يوم 30 نوفمبر الماضي، قال فيه "لا أريد أن يكون مصيرى مثل مواطنى الأمريكى هيرش (جولدبرج بولين)".

وكانت حماس قد أعلنت سابقا موافقتها على إطلاق ألكسندر إضافة إلى جثث 4 أسرى آخرين، ردا على مقترح أمريكى، وذلك بعدما تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعليقا على التسجيل المصور، قالت عائلة الجندى ألكسندر إنه بينما إسرائيل تحيى عيد الفصح (اليهودي) "نذكّر بأنه لا معنى لهذا العيد، ما دام عيدان و58 أسيرا آخر لم يعودوا بعد إلى ديارهم".