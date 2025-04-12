شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقي رئيس "كردستان العراق" ويؤكد حرصه على مواكبة التطورات بالإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، مع الرئيس "نيجيرفان بارزاني" رئيس إقليم كردستان العراق.

وصرح وزير مفوض جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط اشاد في مستهل اللقاء بالتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقة بين أربيل وبغداد، مشددا على أهمية استمرار المناخ الإيجابي والرغبة المشتركة في معالجة الملفات العالقة بروح ايجابية ونوايا صادقة.

وقال رشدي أن الامين العام استمع باهتمام لرؤية الرئيس بارزاني حيال عدد من الملفات الاقليمية، مثمناً نهجه العقلاني في تناول القضايا المتعلقة بالملف الكردي في عدد من دول المنطقة.

وأشار أبو الغيط الى حرص الجامعة العربية على مواكبة كافة التطورات في العراق بما في ذلك إقليم كردستان، ومن ضمنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 20 أكتوبر 2024، والتي شارك في متابعتها وفد من الأمانة العامة.

من جانبه أكد الرئيس بارزاني حرصه الدائم على مواصلة العمل والتعاون مع الجامعة العربية والتطلع لاستمرار التواصل والتشاور معها في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز علاقة العراق بمحيطه العربي ويعود بالمنفعة على كل مكونات الشعب العراقي.