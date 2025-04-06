تعرف على محطات الخط الرابع للمترو وأهم المعلومات عنه

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يعد الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، حيث يمتد مسار المرحلة الأولى للخط الرابع من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط، ويبدأ مسار المرحلة الثانية للخط من محطة الفسطاط ثم يمتد المسار مرورا بمجرى العيون ثم يتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة (طبقاً للمسار الذي تم الموافقة عليه) ، ثم يمتد المسار مرورا بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب ثم مرورا بمدينة نصر ثم إلى القاهرة الجديدة لينتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس ويبلغ إجمالى طول الخط 46 كم ‏ويشتمل على عدد 41 محطة (37 نفقية –1 سطحية –3 علوية) .

محطات الخط الرابع للمترو

1. - حدائق الأشجار.

2. - حدائق الأهرام.

3. - النصر.

4. - المتحف المصري الكبير.

5. - ميدان الرماية.

6. - الأهرام.

7. - المريوطية.

8. - العريش.

9. - المطبعة.

10. - الطالبية.

11. - مدكور.

12. - المساحة.

13. - الجيزة.

14. - الروضة.

15. - الملك الصالح.

16. - الفسطاط.

17. - قلعة صلاح الدين.

18. - الملك منصور.

19. - الحي السادس.

20. - الطيران.

21. - عباس العقاد.

22. - مكرم عبيد.

23. - أحمد الزمر.

24. - الميثاق.

25. - أكاديمية مبارك.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

المرحلة الأولى ( حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - الفسطاط )

يبلغ طولها (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسار المرحلة الأولى للخط الرابع من غرب الطريق الدائرى على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وجارى دراسة مدها جنوباً حتى مدينة الفردوس بطول 4 كم وعدد 2 محطة علوية على أن يتم مدها مستقبلاً حتى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.