شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأزهر كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الأزهر الشريف في التعليم قبل الجامعى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، بأيام عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك على النحو الآتى:
امتحانات النقل:
1- امتحانات النقل الابتدائي والاعدادى والنقل الاعدادى بمعاهد البعوث الإسلامية:
الفصل الدراسى الثانى يوم الثلاثاء 23 من شوال 1446 هـ الموافق 22 من أبريل 2025 م
الدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025م.
2- امتحانات النقل الثانوى بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية الأزهرية
الفصل الدراسى الثانى يوم الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 من أبريل 2025 م
الدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025 م.
3- امتحانات النقل لمعاهد القراءات الأزهرية
الدور الأول يوم الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 ممن أبريل 2025 م
الدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025 م .
امتحانات الشهادات العامة الأزهرية:
1- امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية
الفصل الدراسى الثانى يوم الاثنين 14 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 12 من مايو 2025م
الدور الثانى يوم الاثنين 9 من صفر 1447 هـ الموافق 4 من أغسطس 2025م.
2- امتحانات شهادات القراءات:
الدور الأول يوم الأثنين 14 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 12 مايو 2025م
الدور الثانى يوم الاثنين 9 من صفر 1447 هـ الموافق 4 من أغسطس 2025 م.
3- امتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث
الدور الأول يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 27 من مايو 2025 م
الدور الثانى يوم الثلاثاء 24 من صفر 1447 هـ الموافق 19 من أغسطس 2025 م.
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