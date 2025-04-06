شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأزهر كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الأزهر الشريف في التعليم قبل الجامعى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، بأيام عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك على النحو الآتى:

امتحانات النقل:

1- امتحانات النقل الابتدائي والاعدادى والنقل الاعدادى بمعاهد البعوث الإسلامية:

الفصل الدراسى الثانى يوم الثلاثاء 23 من شوال 1446 هـ الموافق 22 من أبريل 2025 م

الدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025م.



2- امتحانات النقل الثانوى بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية الأزهرية

الفصل الدراسى الثانى يوم الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 من أبريل 2025 م

الدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025 م.

3- امتحانات النقل لمعاهد القراءات الأزهرية

الدور الأول يوم الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 ممن أبريل 2025 م

الدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025 م .



امتحانات الشهادات العامة الأزهرية:

1- امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الفصل الدراسى الثانى يوم الاثنين 14 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 12 من مايو 2025م

الدور الثانى يوم الاثنين 9 من صفر 1447 هـ الموافق 4 من أغسطس 2025م.

2- امتحانات شهادات القراءات:

الدور الأول يوم الأثنين 14 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 12 مايو 2025م

الدور الثانى يوم الاثنين 9 من صفر 1447 هـ الموافق 4 من أغسطس 2025 م.

3- امتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث

الدور الأول يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 27 من مايو 2025 م

الدور الثانى يوم الثلاثاء 24 من صفر 1447 هـ الموافق 19 من أغسطس 2025 م.