كل ما تريد معرفته عن دير مارجرجس بالخطاطبة

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يقع دير الشهيد مارجرجس العامر بالخطاطبة في منطقة الخطاطبة مركز السادات محافظة المنوفية، ويبعد مسافة 20 كم شرق طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى، ومنطقة الخطاطبة كانت تعد قديمًا بوابة برية، وذلك لأنه كان الطريق الرئيسي للقوافل من القاهرة إلى وادي النطرون يمر بالخطاطبة.

وحسب ما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، ففي نهاية القرن التاسع عشر تم ربط القاهرة بالخطاطبة عن طريق السكك الحديدية ولازال حتى الآن كثير من الزائرين يستقلون القطار من القاهرة للخطاطبة، المسمى بخط الإقليم أو خط المناشى.

بدأت فكرة تأسيس الدير منذ عام 1983م، لدى الأنبا بموا الخورى أبسكوبس وقتهــا، فقام بشراء أرض الخطاطبة وبدأ باستصلاحها وزراعتها وقام ببناء منطقة القلالى وكنيسة للرهبان والمائدة وقاعة اجتماعات واستراحة الأب الأسقف.

وقد قام المتنيح البابا شنودة الثالث بزيارة الدير في أكتوبر عام 1993م، وبارك العمل بالدير، وقد أرسل قداسته وفدًا من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس يتكون من 15 أسقف لمعاينة الدير وكتابة تقرير لعرضه على المجمع المقدس للاعتراف بالدير.

وقد أبدى الجميع إعجابهم بجمال الدير وأنه يصلح للحياة الرهبانية، وتم التوقيع على وثيقة الاعتراف بالدير بتاريــخ 1995/4/13م، وتم صدور القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2001م، بالترخيص بإقامة دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، وذلك بتاريخ 20/5/2001، وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

